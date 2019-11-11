Пассажир рейса Сургут — Махачкала умер на борту самолета

Житель Екатеринбурга в возрасте 66 лет умер на борту рейса Сургут — Махачкала. Следствие организовало проверку по данному факту. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.

«Следственным органом Южного следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту смерти 8 ноября на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут – Махачкала, 66-летнего мужчины, жителя города Екатеринбурга», — передает ведомство.

Согласно предварительным данным, мужчина страдал от онкологического заболевания.

Отмечается, что уже проведен осмотр места происшествия. Кроме этого, были опрошены очевидцы и жена погибшего. После проверки будет принято процессуальное решение, заявили в ведомстве.