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12:20   11 Ноября 2019
Россия

Пассажир рейса Сургут — Махачкала умер на борту самолета

Пассажир рейса Сургут — Махачкала умер на борту самолета

Житель Екатеринбурга в возрасте 66 лет умер на борту рейса Сургут — Махачкала. Следствие организовало проверку по данному факту. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России. 

«Следственным органом Южного следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту смерти 8 ноября на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут – Махачкала, 66-летнего мужчины, жителя города Екатеринбурга», — передает ведомство. 

Согласно предварительным данным, мужчина страдал от онкологического заболевания. 

Отмечается, что уже проведен осмотр места происшествия. Кроме этого, были опрошены очевидцы и жена погибшего. После проверки будет принято процессуальное решение, заявили в ведомстве. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #самолет #общество #сургут #смерть пассажира

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