Путин призвал членов правительства последовать его примеру и привиться от гриппа

Российский лидер Владимир Путин на встрече с членами правительства поинтересовался, сколько чиновников сделали прививку против гриппа. Оказалось, что таковых всего четверо, включая президента.

К теме вакцин глава государства обратился после доклада главы министерства здравоохранения Вероники Скворцовой о ходе противовирусной профилактики.

«Председатель правительства [Дмитрий Медведев] делал прививку? Не делал. А руководитель администрации [Антон Вайно]? — обратился он к участникам совещания. — Три человека. Четыре — я тоже сделал».

Он в шутку добавил, что тот, кто заболеет гриппом — самострел, то есть членовредитель.

«Ну а как? Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом», — подчеркнул российский лидер, перейдя на серьезный тон.

Путин добавил, что за последние 13 лет заболеваемость гриппом в России снизилась более чем в 13 раз. Он напомнил, что гриппозный сезон по стране уже либо только начинается, либо уже наступил.