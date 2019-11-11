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12:14   11 Ноября 2019
Россия

Путин призвал членов правительства последовать его примеру и привиться от гриппа

Путин призвал членов правительства последовать его примеру и привиться от гриппа

Российский лидер Владимир Путин на встрече с членами правительства поинтересовался, сколько чиновников сделали прививку против гриппа. Оказалось, что таковых всего четверо, включая президента.

К теме вакцин глава государства обратился после доклада главы министерства здравоохранения Вероники Скворцовой о ходе противовирусной профилактики.

«Председатель правительства [Дмитрий Медведев] делал прививку? Не делал. А руководитель администрации [Антон Вайно]? — обратился он к участникам совещания. — Три человека. Четыре — я тоже сделал».

Он в шутку добавил, что тот, кто заболеет гриппом — самострел, то есть членовредитель.

«Ну а как? Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом», — подчеркнул российский лидер, перейдя на серьезный тон.

Путин призвал членов правительства последовать его примеру и привиться от гриппа

Путин добавил, что за последние 13 лет заболеваемость гриппом в России снизилась более чем в 13 раз. Он напомнил, что гриппозный сезон по стране уже либо только начинается, либо уже наступил.

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Автор: Анна Манц
#путин #вакцинация #грипп #прививка

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