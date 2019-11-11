Путин поддержал идею специального налогового режима для самозанятых

Российский президент Владимир Путин согласился с идеей министра финансов Антона Силуанова, который в ходе совещания главы государства с членами Кабмина предложил начиная с 2020 года поэтапно распространить специальный налоговый режим во всех субъектах РФ.

Силуанов предложил расширить режим самозанятых на всю страну: Предложение со следующего года дать право всем субъектам федерации вводить налог на профессиональный доход pic.twitter.com/mL4kzED0HL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 11, 2019