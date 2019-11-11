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 Лавров назвал желание США сохранить присутствие в САР «серьезным раздражителем»

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Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

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 РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА

РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА
12:13   11 Ноября 2019
Россия

Путин поддержал идею специального налогового режима для самозанятых

Путин поддержал идею специального налогового режима для самозанятых

Российский президент Владимир Путин согласился с идеей министра финансов Антона Силуанова, который в ходе совещания главы государства с членами Кабмина предложил начиная с 2020 года поэтапно распространить специальный налоговый режим во всех субъектах РФ.

 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #экономика #минфин #общество #силуанов

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