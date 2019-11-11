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12:12   11 Ноября 2019
Россия

Число погибших в ДТП за десять месяцев снизилось в Москве на 6,2%

Число погибших в ДТП за десять месяцев снизилось в Москве на 6,2%

Количество жертв ДТП в Москве за последние десять месяцев снизилось на 6,2 процента, а пострадавших — на 0,1 процента. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«За 10 месяцев 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди, снизилось на 1,4%. Количество погибших в дорожных авариях людей снизилось на 6,2%, количество раненых уменьшилось на 0,1%", — говорится в сообщении.

При этом ситуация, связанная с аварийностью на московских дорогах, остается напряженной. В Госавтоинспеции призвали водителей не превышать допустимый порог скорости, более ответственно относится к безопасности. Пешеходам напомнили о необходимости придерживаться правил перехода через улицы.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #дтп #общество

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