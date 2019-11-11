Скворцова заявила, что более 16 миллионов детей сделали прививку от гриппа
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что по данным на 8 ноября более 16 миллионов российских детей прошли иммунизацию от гриппа. Об этом стало известно в понедельник, 11 ноября.
По словам Скворцовой, в регионы уже поставлена вся необходимая детская вакцина. Что касается взрослой, она поставлена на 83,5%, заявила министр на совещании президента России с членами правительства.
«На 8 ноября привиты уже более 55 миллионов человек, это более 38% населения, в том числе более 16 миллионов детей и 189 тысяч беременных женщин», — сказала она.