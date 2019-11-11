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12:04   11 Ноября 2019
Россия

Скворцова заявила, что более 16 миллионов детей сделали прививку от гриппа

Скворцова заявила, что более 16 миллионов детей сделали прививку от гриппа

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что по данным на 8 ноября более 16 миллионов российских детей прошли иммунизацию от гриппа. Об этом стало известно в понедельник, 11 ноября. 

По словам Скворцовой, в регионы уже поставлена вся необходимая детская вакцина. Что касается взрослой, она поставлена на 83,5%, заявила министр на совещании президента России с членами правительства. 

«На 8 ноября привиты уже более 55 миллионов человек, это более 38% населения, в том числе более 16 миллионов детей и 189 тысяч беременных женщин», — сказала она.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #скворцова #прививка от гриппа

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