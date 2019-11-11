МИД Китая потребовал от Помпео прекратить нападки на страну

Власти Китая в очередной раз призвали госсекретаря США Майка Помпео избавиться от идеологических предрассудков в отношении страны и прекратить свои нападки на китайскую политику и компании. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Куда бы он (Помпео) ни поехал, он всегда осуществляет злонамеренные нападки на правительство и Компартию Китая, критикует политику КНР, и раздувает так называемую китайскую угрозу», — отметил дипломат.

По словам Гэн Шуана, попытки госсекретаря стать между властями и народом Китая «обречены на провал». Мышление американского дипломата он назвал «устаревшим мышлением холодной войны», а подобное поведение — недостойным.

Напомним, ранее Помпео выступил в Берлине по случаю 30-летия падения Берлинской стены. Он заявил, что официальный Пекин формирует новое видение авторитаризма, такое, которое мир не видел очень давно, а также использует «тактику и методы подавления собственного народа, которые будут устрашающее знакомыми для бывших восточных немцев».