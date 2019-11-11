Петербуржцы пикетируют ЗакС и РГПУ из-за домогательств Вишневского к студентке

Петербургские активисты проводят в понедельник одиночные пикеты у здания Законодательного собрания. На плакате у одного из пикетчиков написано «Вишневский – позор РПГУ и ЗакСа».

Речь идет о депутате петербургского Заксобрания Борисе Вишневском, которого ранее одна из выпускниц РПГУ имени Герцена обвинила в сексуальных домогательствах во время учебы.

Сам депутат, вместо того, чтобы признаться и извиниться, отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что все происходящее является черным пиаром политтехнологов.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в редакцию информационного агентства Nation News пришло письмо от выпускницы Российского Государственного Педагогического Университета имени Герцена, в котором девушка рассказала о том, как подверглась сексуальным домогательствам со стороны преподавателя – депутата ЗакС Бориса Вишневского. При этом девушка добавила, что жертвой приставаний со стороны Вишневского стала не она одна – парламентарий, по ее словам, всегда выбирает объектом домогательств первокурсниц, приехавших из провинции, у которых в городе нет защиты и поддержки, при этом Вишневский активно пользуется своим служебным положением и запугивает девушек «депутатской корочкой».