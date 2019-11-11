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11:29   11 Ноября 2019
Россия

Минтруд расширит программу профобучения женщин с детьми с 2020 года

Минтруд расширит программу профобучения женщин с детьми с 2020 года

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что программа профобучения с 2020 года станет доступна не только женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, но и безработным женщинам с детьми дошкольного возраста. Об этом стало известно в понедельник, 11 ноября. 

По словам министра, первоначально планировалось обучать только тех женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако было решено до начала программы расширить категории ее участников. 

«Право пройти обучение получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста», – процитировала Топилина пресс-служба министерства. 

По мнению министра, женщины, участвующие в программе, смогут повысить квалификацию и вернуться на предыдущее место работы или же получить новую профессию, которая востребована на рынке труда, и устроиться на работу. 

По подсчетам министерства, пройти программу профобучения в период с 2020 по 2024 год должны не менее 230 тысяч женщин. Курс будет длиться не менее шести месяцев, его средняя стоимость составит около 46-48 тысяч рублей. 

Отмечается, что для женщин с детьми дошкольного возраста, которые не состоят в трудовых отношениях, предусмотрена стипендия в размере МРОТ, увеличенного на районный коэффициент. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #женщины #топилин #минтруд

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