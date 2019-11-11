Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число погибших в ДТП за десять месяцев снизилось в Москве на 6,2%

Число погибших в ДТП за десять месяцев снизилось в Москве на 6,2%

 Скворцова заявила, что более 16 миллионов детей сделали прививку от гриппа

Скворцова заявила, что более 16 миллионов детей сделали прививку от гриппа
Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

 Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах

Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах
МИД Китая потребовал от Помпео прекратить нападки на страну

МИД Китая потребовал от Помпео прекратить нападки на страну

 Асад назвал сообщения о российско-сирийских «двойных ударах» ложной версией

Асад назвал сообщения о российско-сирийских «двойных ударах» ложной версией
Число погибших в ДТП за десять месяцев снизилось в Москве на 6,2%

Число погибших в ДТП за десять месяцев снизилось в Москве на 6,2%

 Скворцова заявила, что более 16 миллионов детей сделали прививку от гриппа

Скворцова заявила, что более 16 миллионов детей сделали прививку от гриппа
Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

 Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах

Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах
МИД Китая потребовал от Помпео прекратить нападки на страну

МИД Китая потребовал от Помпео прекратить нападки на страну

 Асад назвал сообщения о российско-сирийских «двойных ударах» ложной версией

Асад назвал сообщения о российско-сирийских «двойных ударах» ложной версией
11:14   11 Ноября 2019
Весь мир

Россия и Китай договорились объединить усилия по защите ледников

Россия и Китай договорились объединить усилия по защите ледников

Специалисты из России и Китая будут совместно разрабатывать меры по защите ледников и минимизации негативных последствий от таяния вечной мерзлоты на базе Международного альянса научных организаций региона «Один пояс — один путь» (ANSO), пишет ТАСС.

«Российская сторона способна внести существенный вклад, прежде всего в интеллектуальном плане, при формулировке задач, подходов к их решению, постановке экспериментов, в ходе интерпретации результатов», — отметил глава РАН Александр Сергеев.

По его словам, потепление может привести к серьезным последствиям. Например, может начаться таяние ледников в высокогорных районах Центральной Азии, которые питают реки, в бассейнах которых проживает до 3,5 миллиарда человек.

Кроме того, стоит помнить о проблеме вечной мерзлоты. Здания, построенные на этих территориях, закрепляются в мерзлом грунте. Если он оттаивает, они могут рухнуть. Потепление приводит к тому, что вечная мерзлота утоньшается и уменьшается, в это время происходит выделение углеводородов, в частности, метана. Из-за этого парниковый эффект усиливается и Земля нагревается еще больше.

По словам Сергеева, Россия и Китай намерены объединить усилия, чтобы проводить совместные исследования, разрабатывать рекомендации, привлекая силы консорциумов ученых из других государств.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#наука #ран #ледники #вечная мерзлота

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...