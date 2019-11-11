Россия и Китай договорились объединить усилия по защите ледников

Специалисты из России и Китая будут совместно разрабатывать меры по защите ледников и минимизации негативных последствий от таяния вечной мерзлоты на базе Международного альянса научных организаций региона «Один пояс — один путь» (ANSO), пишет ТАСС.

«Российская сторона способна внести существенный вклад, прежде всего в интеллектуальном плане, при формулировке задач, подходов к их решению, постановке экспериментов, в ходе интерпретации результатов», — отметил глава РАН Александр Сергеев.

По его словам, потепление может привести к серьезным последствиям. Например, может начаться таяние ледников в высокогорных районах Центральной Азии, которые питают реки, в бассейнах которых проживает до 3,5 миллиарда человек.

Кроме того, стоит помнить о проблеме вечной мерзлоты. Здания, построенные на этих территориях, закрепляются в мерзлом грунте. Если он оттаивает, они могут рухнуть. Потепление приводит к тому, что вечная мерзлота утоньшается и уменьшается, в это время происходит выделение углеводородов, в частности, метана. Из-за этого парниковый эффект усиливается и Земля нагревается еще больше.

По словам Сергеева, Россия и Китай намерены объединить усилия, чтобы проводить совместные исследования, разрабатывать рекомендации, привлекая силы консорциумов ученых из других государств.