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11:07   11 Ноября 2019
Весь мир

Десять человек стали жертвами циклона в Индии

Десять человек стали жертвами циклона в Индии

Более 450 тысяч человек, проживающих в Индии, оказались затронуты мощным тропическим циклоном «Булбул», обрушившийся после прибрежных штатов Орисса и Западная Бенгалия на соседний Бангладеш. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает газета Times of India.

По информации СМИ, по состоянию на воскресный вечер от последствий стихии погибли по меньшей мере 10 человек. Более 60 тысяч домов циклон полностью разрушил. Кроме этого, стало известно о затоплении целых селений, а также о сбоях в работе аэропортов и железнодорожного транспорта. 

Газета сообщает о массовой эвакуации жителей пострадавших районов, которую совершают сотрудники службы по борьбе со стихийными бедствиями вместе с вооруженными силами республики. Людей перемещают в лагеря временного проживания. Их количество уже достигло 500 штук.

Как сообщает бангладешский интернет-портал bdnews24, количество жертв циклона «Булбул» в Индии достигло 13 человек. За последние дни здесь были повреждены около шести тысяч домов. Были эвакуированы более двух миллионов бенгальцев. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #чп #индия #общество #циклон

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