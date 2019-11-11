Медведев поздравил ректора ВГИКа с 70-летним юбилеем

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Владимира Малышева с юбилеем. Ему исполнилось 70 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

«Вы посвятили свою жизнь киноискусству и многое сделали для его развития и сохранения. Именно благодаря Вам Госфильмофонд стал крупнейшим киноархивом мира», — отметил Медведев.

Премьер добавил, что благодаря усилиям Малышева институт продолжает быть главной киношколой страны и идет в ногу с современными технологиями киноиндустрии.

Владимир Малышев родился 11 ноября 1949 года. Пока будущий ректор ВГИКа руководил Госфильмофондом, он стал одним из крупнейших киноархивов мира. ВГИК Малышев возглавил в 2007 году.