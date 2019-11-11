Родственники Заворотнюк отреагировали на слова Разина о здоровье актрисы

Родственники звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Завортнюк отреагировали на слова продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина об улучшении состояния актрисы. Об этом они написали 11 ноября в Instagram-аккаунте, созданном для поддержки артистки.

Ранее Разин заявил, что Заворотнюк стало лучше. Он также опроверг самые страшные прогнозы, которые артистке пророчили в СМИ. При этом несколько месяцев назад он сообщил, что Анастасии якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга.

«Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные «новости» вместо пугающих прогнозов и страшных «подробностей», — написали они.

Близкие Заворотнюк удивлены тем, что ранее Разин утверждал, что близок к их семье, а сейчас СМИ, ссылаясь на него, пишут о «неком осведомленном источнике». Они подчеркнули, что читали эти заявления «с легким недоумением». Однако отметили, что присоединяются к его пожеланиям для Анастасии скорейшего выздоровления. Родственники актрисы выразили надежду, что его пожелания искренние и добавили, что когда Заворотнюк поправится, то она обязательно найдет возможность познакомиться с продюсером лично.

Родственники артистки ранее писали, что Анастасия действительно проходит лечение, но сообщения о ее коме и невозможности дышать самостоятельно — это ложь, распространяемая СМИ.