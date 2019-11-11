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 Россия не вошла даже в пятерку самых пьющих стран мира

Россия не вошла даже в пятерку самых пьющих стран мира
10:18   11 Ноября 2019
Весь мир

Россия не вошла даже в пятерку самых пьющих стран мира

Россия не вошла даже в пятерку самых пьющих стран мира

Миф о том, что Россия является самой пьющей страной мира оказался развенчан результатами исследования, проведенного организацией экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце».

Согласно результатам исследования, был составлен топ стран, жители которых употребляют больше всего алкогольных напитков, и первую строчку в этом рейтинге заняла Литва, где в год приходится 12,3 литра алкоголя на человека.

На второй строчке рейтинга оказалась Австрия – 11,8 литра на человека в год, третье место поделили Франция и Чехия, где приходится по 11,6 литра алкоголя на человека, четвертое место досталось Люксембургу (11,3 литра), пятое поделили Латвия и Ирландия (11,2 литра).

Россия в данном рейтинге оказалась вместе с Венгрией на седьмом месте с результатом 11,1 литра алкоголя в год на человека.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рейтинг самых пьющих стран Европы, где Литва также оказалась на первом месте. В 2017 году Литву также признали самой пьющей страной в мире.

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Автор: Александр Люблинский
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