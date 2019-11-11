Эксперты предрекают рост цен на мобильную связь в 2020 году

Цены на мобильную связь могут резко вырасти в 2020 году в России. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на аналитиков.

Эксперты считают, что стоимость мобильной связи может в следующем году вырасти на 10 или даже на 25 процентов. Подсчеты предварительные, более точные прогнозы можно будет сделать в конце ноября.

Россияне, согласно опросам, уже начали ощущать рост цен на связь. Более 70 процентов опрошенных заявили о повышении стоимости их тарифов. Кроме того, отмечается, что в этом году каждый десятый россиянин был недоволен оператором и сменил его.