Асад заявил, что терроризм и его идеология не признает политических границ

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия, отправляя своих солдат в арабскую страну, защищает собственный народ, поскольку идеология терроризма не знает политических границ. Об этом политик заявил в интервью телеканалу RT.

Асад подчеркнул, что многие люди готовы пойти на смерть ради защиты своей родины, своего будущего. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие российские политики неоднократно подчеркивали, что «они тем или иным образом защищают российские интересы».

Борьба с терроризмом в любом другом государстве поможет защитить российский народ, так как идеология терроризма не знает границ, подчеркнул Асад.

Кроме того, по словам президента САР, осуществление норм международного права также способствует интересам России.