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9:43   11 Ноября 2019
Весь мир

Асад заявил, что терроризм и его идеология не признает политических границ

Асад заявил, что терроризм и его идеология не признает политических границ

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия, отправляя своих солдат в арабскую страну, защищает собственный народ, поскольку идеология терроризма не знает политических границ. Об этом политик заявил в интервью телеканалу RT.

Асад подчеркнул, что многие люди готовы пойти на смерть ради защиты своей родины, своего будущего. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие российские политики неоднократно подчеркивали, что «они тем или иным образом защищают российские интересы».

Борьба с терроризмом в любом другом государстве поможет защитить российский народ, так как идеология терроризма не знает границ, подчеркнул Асад.

Кроме того, по словам президента САР, осуществление норм международного права также способствует интересам России.

«Таким образом, их действия соотносятся с их национальными интересами, с глобальной стабильностью, а также с сирийским интересами и стабильностью в Сирии», — отметил Асад.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сирия #асад #политика

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