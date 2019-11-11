Асад назвал сообщения о российско-сирийских «двойных ударах» ложной версией

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Запад, пытаясь убедить всех в том, что сирийская армия беспричинно убивает мирных граждан, наносит удары по больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры, продвигает множество ложных версий.

Об этом сирийский лидер заявил в интервью телеканалу RT, комментируя версию западных СМИ о «сирийско-российских двойных ударах», когда, после атаки на один из районов на востоке Алеппо, когда на место прибывали службы спасения, наносился повторный удар.

«На самом же деле все не так: гражданское население бежало из своих районов и переходило на подконтрольные правительству территории повсеместно – не только на востоке Алеппо», - пояснил Асад.

При этом он добавил, что на востоке Алеппо люди спокойно живут в районах, контролируемых правительством – их не убили, и они не бежали в Турцию – это само по себе уже опровергает версии, которые рассказывают на Западе.