Асад заявил, что обвинения правительства САР в применении «бочковых» бомб безосновательны
Президент Сирии Башар Асад заявил, что обвинения официального Дамаска в убийстве собственного населения совершенно безосновательны. Его цитирует телеканал RT.
Ранее западные государства обвинили руководство САР в использовании так называемых «бочковых» бомб против населения.
По словам Асада, не бывает «хороших войн», все они не обходятся без жертв. При этом конфликт в Сирии, по словам лидера этой страны, являлся «борьбой за сердца людей». Он подчеркнул, что сирийская армия воевала против террористов.
«Случалось ли так, что при этом страдало гражданское население? Не исключено… И здесь могут быть расследования… Но разве стали бы сирийцы поддерживать свое государство, своего президента и свою армию, если бы те их убивали?» — подытожил Асад.