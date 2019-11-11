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9:08   11 Ноября 2019
Весь мир

Асад заявил, что обвинения правительства САР в применении «бочковых» бомб безосновательны

Асад заявил, что обвинения правительства САР в применении «бочковых» бомб безосновательны

Президент Сирии Башар Асад заявил, что обвинения официального Дамаска в убийстве собственного населения совершенно безосновательны. Его цитирует телеканал RT.

Ранее западные государства обвинили руководство САР в использовании так называемых «бочковых» бомб против населения.

По словам Асада, не бывает «хороших войн», все они не обходятся без жертв. При этом конфликт в Сирии, по словам лидера этой страны, являлся «борьбой за сердца людей». Он подчеркнул, что сирийская армия воевала против террористов. 

«Случалось ли так, что при этом страдало гражданское население? Не исключено… И здесь могут быть расследования… Но разве стали бы сирийцы поддерживать свое государство, своего президента и свою армию, если бы те их убивали?» — подытожил Асад.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #асад #война

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