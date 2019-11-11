«Калашников» начнет серийное производство винтовки Чукавина в ближайшие два года
Серийное производство снайперской винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года. Она призвана заменить легендарную СВД, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Он отметил, что данное оружие — оружие тактического плана. Винтовкой Чукавина интересуются все силовые структуры. Основным заказчиком является Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
«Потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась. Те параметры, которые были в нее заложены, просуществовали несколько десятков лет и удовлетворяли потребностям военных», — добавил Уржумцев.
По его словам, задачи поменяли, и к оружию предъявляют теперь новые требования. Проект СВЧ должен будет заменить винтовку Драгунова во всех строевых частях.
Доброй ночи Россия! Утро на Дальнем востоке страны. Снайперская винтовка Чукавина это достойный приемник великой СВД в нашей армии. pic.twitter.com/j5CowmMhaS— Анатолий Власов ???????? (@AnatolyVlasov87) September 16, 2017