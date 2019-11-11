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8:40   11 Ноября 2019
Россия

«Калашников» начнет серийное производство винтовки Чукавина в ближайшие два года

«Калашников» начнет серийное производство винтовки Чукавина в ближайшие два года

Серийное производство снайперской винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года. Она призвана заменить легендарную СВД, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Он отметил, что данное оружие — оружие тактического плана. Винтовкой Чукавина интересуются все силовые структуры. Основным заказчиком является Минобороны РФ, пишет РИА Новости

«Потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась. Те параметры, которые были в нее заложены, просуществовали несколько десятков лет и удовлетворяли потребностям военных», — добавил Уржумцев.

По его словам, задачи поменяли, и к оружию предъявляют теперь новые требования. Проект СВЧ должен будет заменить  винтовку Драгунова во всех строевых частях.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#оружие #калашников #армия и опк

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