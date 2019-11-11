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9:06   11 Ноября 2019
Весь мир

Гутерреш призвал власти Боливии обеспечить безопасность дипмиссий

Гутерреш призвал власти Боливии обеспечить безопасность дипмиссий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает власти Боливии обеспечить безопасность иностранцев и неприкосновенность дипмиссий. находящихся в стране. Соответствующее заявление сделал его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

На фоне происходящего в Боливии Гутерреш также обратился к гражданам страны с просьбой воздержаться от насилия.

Ранее генсек ООН призвал всех участников событий в Боливии сделать все необходимое для мирного урегулирования ситуации и обеспечить открытые и честные выборы главы государства.

Напомним, в воскресенье все высшее руководство Боливии покинуло свои посты из-за массовых беспорядков в связи с нарушениями при повторном избрании Эво Моралеса президентом страны. Власть взяла в свои руки второй вице-спикер сената оппозиционер Жанин Аньес, которая сразу сообщила, что организует новые президентские выборы.

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Автор: Мария Милкевич
#оон #боливия #гутерреш #моралес

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