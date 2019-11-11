Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Калашников» начнет серийное производство винтовки Чукавина в ближайшие два года

«Калашников» начнет серийное производство винтовки Чукавина в ближайшие два года

 «Почта России» будет доставлять посылки от двух до восьми суток

«Почта России» будет доставлять посылки от двух до восьми суток
Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

 Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах

Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах
Асад заявил, что обвинения правительства САР в применении «бочковых» бомб безосновательны

Асад заявил, что обвинения правительства САР в применении «бочковых» бомб безосновательны

 Гутерреш призвал власти Боливии обеспечить безопасность дипмиссий

Гутерреш призвал власти Боливии обеспечить безопасность дипмиссий
«Калашников» начнет серийное производство винтовки Чукавина в ближайшие два года

«Калашников» начнет серийное производство винтовки Чукавина в ближайшие два года

 «Почта России» будет доставлять посылки от двух до восьми суток

«Почта России» будет доставлять посылки от двух до восьми суток
Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

 Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах

Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах
Асад заявил, что обвинения правительства САР в применении «бочковых» бомб безосновательны

Асад заявил, что обвинения правительства САР в применении «бочковых» бомб безосновательны

 Гутерреш призвал власти Боливии обеспечить безопасность дипмиссий

Гутерреш призвал власти Боливии обеспечить безопасность дипмиссий
8:19   11 Ноября 2019
Россия

«Почта России» будет доставлять посылки от двух до восьми суток

«Почта России» будет доставлять посылки от двух до восьми суток

«Почта России» будет руководствоваться новыми нормативами скорости доставки посылок. Они будут распространены на 7,8 тысячи направлениях. Об этом пишет издание «Ведомости».

Изменения вступят в силу 15 ноября. Большинство россиян будут получать посылки в течение двух дней. Точные сроки будут зависеть от правления. Максимум посылка может идти восемь суток, согласно новым правилам.

Время доставки из городов-миллионников в города с населением более 100 тысяч человек составит два-три дня. В некоторых случаях посылка сможет приходить через день.

Издание пишет, что причиной сокращения сроков доставки являются инвестиции в инфраструктуру, изменение схемы маршрутов, сокращение времени сортировки почтовых отправлений. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #почта россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...