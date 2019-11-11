«Почта России» будет доставлять посылки от двух до восьми суток
«Почта России» будет руководствоваться новыми нормативами скорости доставки посылок. Они будут распространены на 7,8 тысячи направлениях. Об этом пишет издание «Ведомости».
Изменения вступят в силу 15 ноября. Большинство россиян будут получать посылки в течение двух дней. Точные сроки будут зависеть от правления. Максимум посылка может идти восемь суток, согласно новым правилам.
Время доставки из городов-миллионников в города с населением более 100 тысяч человек составит два-три дня. В некоторых случаях посылка сможет приходить через день.
Издание пишет, что причиной сокращения сроков доставки являются инвестиции в инфраструктуру, изменение схемы маршрутов, сокращение времени сортировки почтовых отправлений.