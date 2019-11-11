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7:51   11 Ноября 2019
Весь мир

Командующий полицией Боливии заявил об отсутствии ордера на арест Моралеса

Командующий полицией Боливии заявил об отсутствии ордера на арест Моралеса

Ордера на арест экс-президента Боливии Эво Моралеса не выдавалось, сообщил командующий национальной полицией Боливии Юрий Кальдерон.

В телефонном интервью каналу Unitel он сообщил, что в различных источниках за последние часы распространились ложные сведения о том, что командующий полицией распорядился задержать президента Эво Моралеса. Кальдерон отметил, что данные заявления являются «абсолютной ложью».

Командующий пояснил, что правом выдачи подобных ордеров обладает только прокуратура, а не полиция, которая выполняет роль исполнителя.

Ранее бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его пытаются арестовать. По его словам, полицейский публично объявил, что ему поручено исполнить незаконный ордер. Также он сообщил, что группы преступников напали на его дом.

Кальдерон также уточнил, что существует запрос генпрокурора на расследование и задержание предполагаемых исполнителей и соучастников нарушения избирательного законодательства. Так, ранее по этому делу было арестовано руководство боливийского ЦИК.

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Автор: Олег Королев
#боливия #эво моралес

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