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8:06   11 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики захватили агента ИГ* в Сирии

Курдские боевики захватили агента ИГ* в Сирии

Войска США вернулись на ранее покинутую ими базу «Сиррин» на северо-востоке Сирии, а радикальные курды из SDF захватили агента ИГ*, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук.

Вероятно, коалиция во главе с США и курдские боевики проводят в Заевфратье очередную спецоперацию по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГ*, но подтверждения этому пока нет.

Источник в Twitter (@AleppoAMC) публикует снимки военнослужащих армии США с комментарием, что на военном аэродроме «Сиррин» высадилась группа из шести автомобилей и двух БМП «Брэдли». Это происходит несмотря на то, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил об отводе военного контингента США из САР.

Одновременно с этим, по данным новостного источника в Twitter (@DeirEzzor24), в районе города Шхиль в провинции Дейр-эз-Зор в небе замечено большое количество вертолетов международной коалиции под эгидой США.

Агент ИГ* захвачен в десятке километров от Шхиля, в районе населенного пункта Джадид-Акидат. Между тем медиаисточники, связанные ИГ*, сообщают, что боевики организации убили в  на юге провинции Хасака, в населенном пункте Маркада разведчика «Рабочей партии Курдистана» Джадуа ат-Тияба.

* Исламское государство — террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #иг #курды

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