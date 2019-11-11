Бразилия не считает ситуацию с отставкой руководства Боливии государственным переворотом

Бразилия не считает, что в Боливии произошел государственный переворот. Об этом заявил глава бразильского министерства иностранных дел Эрнесту Араужу.

В минувшее воскресенье президент Боливии Эво Моралес на фоне эскалации насилия в стране заявил о своей отставке. Мексика, Венесуэла и Куба заявили, что в Боливии случился государственный переворот.

Араужу на своей странице в Twitter написал, что в Боливии никакого переворота не случалось. По его словам, произошедшее является «попыткой мошенничества на выборах, которая провела к потери легитимности» Моралеса.

Глава МИД Мексики отметил, что Моралес поступил правильно, подав в отставку. Он подчеркнул, что Бразилия выступает за демократический и конституционный переход власти.