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 Радикальные протестующие спровоцировали транспортный коллапс в Гонконге

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 Радикальные протестующие спровоцировали транспортный коллапс в Гонконге

Радикальные протестующие спровоцировали транспортный коллапс в Гонконге
7:15   11 Ноября 2019
Весь мир

Радикальные протестующие спровоцировали транспортный коллапс в Гонконге

Радикальные протестующие спровоцировали транспортный коллапс в Гонконге

Транспортный коллапс произошел в понедельник в Гонконге по вине антиправительственных демонстрантов, которые перекрыли движение по нескольким автотрассам и воспрепятствовали работе метрополитена.

Полицейские многократно использовали слезоточивый газ для разгона радикальных протестующих, которые в утренний час пик принялись раскидывать на дорогах мусорные баки, строить баррикады, устраивать поджоги и крушить светофоры. Во многих районах возникли серьезные пробки, метро также работает с перебоями, часть станций закрыта.

Департамент труда правительства Гонконга на фоне происходящего призвал работодателей перевести сотрудников на гибкий график работы и с пониманием отнестись к опозданиям. Почти все университеты приостановили занятия.

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Автор: Мария Милкевич
#протесты #гонконг

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