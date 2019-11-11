Радикальные протестующие спровоцировали транспортный коллапс в Гонконге

Транспортный коллапс произошел в понедельник в Гонконге по вине антиправительственных демонстрантов, которые перекрыли движение по нескольким автотрассам и воспрепятствовали работе метрополитена.

Полицейские многократно использовали слезоточивый газ для разгона радикальных протестующих, которые в утренний час пик принялись раскидывать на дорогах мусорные баки, строить баррикады, устраивать поджоги и крушить светофоры. Во многих районах возникли серьезные пробки, метро также работает с перебоями, часть станций закрыта.

Департамент труда правительства Гонконга на фоне происходящего призвал работодателей перевести сотрудников на гибкий график работы и с пониманием отнестись к опозданиям. Почти все университеты приостановили занятия.