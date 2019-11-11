Восемь человек погибли при теракте курдских боевиков в Сирии

Курдские боевики-радикалы продолжают терроризировать мирных жителей Сирии. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Согласно статье по итогам прошедшего дня, курдские боевики на подконтрольных туркам территории подозреваются в установке бомбы на севере Алеппо, а также в минировании машины в городе Тель-Абъяд на севере провинции Ракка. Также они разбили новый штаб в здании бывшей школы и обменялись ударами с протурецкими силами.

«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за нападение на сирийских ополченцев в Дейр-эз-Зоре. В Алеппо группировка потеряла около двух десятков боевиков. В свою очередь террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок, возглавляемая боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра»**) из РСЗО обстреливают позиции в провинции Латакия.

Сирийская арабская армия отразила атаки боевиков ИГ* в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе они нанесли по ключевым опорным пунктам террористов. ВКС РФ, вместе с ВВС Сирии, совершили боевые вылеты на юге Идлиба и северо-востоке Латакии.

Турецкие военные на севере Хасаки потеряли полевого командира в столкновении с курдскими радикалами. В Алеппо они атаковали штаб-квартиру ИГ*.

Возглавляемая США международная коалиция намерена на севере Хасаки проводить патрулирование в районе поселка Тель-Тамр. Также Вашингтон намерен оставить 600 солдат для охраны нефтяных месторождений.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

**«Джебхат ан-Нусра» - запрещенная российским судом террористическая группировка.