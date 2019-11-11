Трамп назвал обогащение урана «очень плохим шагом» Ирана

Американский лидер Дональд Трамп назвал обогащение урана «очень плохим шагом» со стороны Ирана. Об этом он заявил в Twitter.

«Если Иран сможет вернуть в США похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который пропал в Иране 12 лет назад, то это будет очень позитивным шагом. В то же время, судя по информации и предположениям, Иран обогащает уран. Это будет очень плохим шагом», — сообщил президент США.

Первоначально Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений год спустя после выхода США из сделки. Тогда Иран превысил лимит запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Позднее Иран осуществил второй этап сокращения обязательств по ядерной сделке, доведя уровень обогащения урана до 4,5 % (ядерная сделка предполагала ограничение в 3,67 %).

В начале сентября начался третий этап отказа Ирана от выполнения обязательств по сделке. Отныне Тегеран перестал ограничивать себя в сфере ядерных исследований и разработок этим соглашением.

Бывший агент ФБР и сотрудник управления по борьбе с наркотиками Левинсон исчез в 2007 году в Иране на острове Киш. В Вашингтоне уверены, что он был задержан иранскими правоохранительными органами, но Тегеран отрицает версию о своей причастности.