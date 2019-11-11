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6:47   11 Ноября 2019
Весь мир

Трамп назвал обогащение урана «очень плохим шагом» Ирана

Трамп назвал обогащение урана «очень плохим шагом» Ирана

Американский лидер Дональд Трамп назвал обогащение урана «очень плохим шагом» со стороны Ирана. Об этом он заявил в Twitter.

«Если Иран сможет вернуть в США похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который пропал в Иране 12 лет назад, то это будет очень позитивным шагом. В то же время, судя по информации и предположениям, Иран обогащает уран. Это будет очень плохим шагом», — сообщил президент США.

Первоначально Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений год спустя после выхода США из сделки. Тогда Иран превысил лимит запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Позднее Иран осуществил второй этап сокращения обязательств по ядерной сделке, доведя уровень обогащения урана до 4,5 % (ядерная сделка предполагала ограничение в 3,67 %).

В начале сентября начался третий этап отказа Ирана от выполнения обязательств по сделке. Отныне Тегеран перестал ограничивать себя в сфере ядерных исследований и разработок этим соглашением.

Бывший агент ФБР и сотрудник управления по борьбе с наркотиками Левинсон исчез в 2007 году в Иране на острове Киш. В Вашингтоне уверены, что он был задержан иранскими правоохранительными органами, но Тегеран отрицает версию о своей причастности.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #трамп #ядерная сделка

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