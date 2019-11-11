Глава МИД Мексики предложил Моралесу убежище на территории посольства

Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Мексика готова предоставить убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу.

На данный момент в посольстве Мексики в Ла-Пасе уже находятся 20 депутатов и чиновников.

Эбрард на своей странице в Twitter написал, что Мексика, исходя из своей традиции не вмешиваться и предоставлять убежище, приняла в мексиканском посольстве в Ла-Пасе два десятка боливийских депутатов и чиновников.

Он также заявил, что Мексика также предлагает убежище Эво Моралесу.

В воскресенье утром Моралес на фоне эскалации насилия в стране заявил об отставке. Он поблагодарил за сотрудничество и поддержку народ страны, членов правительства и профсоюзы, а также заявил, что с его отставкой борьба за благополучие народа страны продолжится.