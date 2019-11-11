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6:12   11 Ноября 2019
Весь мир

Глава МИД Мексики предложил Моралесу убежище на территории посольства

Глава МИД Мексики предложил Моралесу убежище на территории посольства

Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Мексика готова предоставить убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу.

На данный момент в посольстве Мексики в Ла-Пасе уже находятся 20 депутатов и чиновников.

Эбрард на своей странице в Twitter написал, что Мексика, исходя из своей традиции не вмешиваться и предоставлять убежище, приняла в мексиканском посольстве в Ла-Пасе два десятка боливийских депутатов и чиновников.

Он также заявил, что Мексика также предлагает убежище Эво Моралесу.

В воскресенье утром Моралес на фоне эскалации насилия в стране заявил об отставке. Он поблагодарил за сотрудничество и поддержку народ страны, членов правительства и профсоюзы, а также заявил, что с его отставкой борьба за благополучие народа страны продолжится.

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Автор: Олег Королев
#боливия #эво моралес

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