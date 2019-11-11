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 Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах

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6:06   11 Ноября 2019
Весь мир

Российский спецназ прибыл в Китай на антитеррористические учения стран АСЕАН

Российский спецназ прибыл в Китай на антитеррористические учения стран АСЕАН

Спецназ Восточного военного округа РФ примет участие в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН во второй половине ноября в Китае, передает пресс-служба ВВО в понедельник.

Сообщается, что группа уже прибыла в Китай и приступила к тренировкам. В ходе учения военные отработают освобождение «заложников» в административных зданиях, автобусах и пассажирских самолетах, захваченных «террористами», поиск и уничтожение «взрывных устройств», десантирование с вертолетов и боевые стрельбы из стрелкового оружия.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #учения #асеан

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