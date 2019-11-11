Российский спецназ прибыл в Китай на антитеррористические учения стран АСЕАН

Спецназ Восточного военного округа РФ примет участие в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН во второй половине ноября в Китае, передает пресс-служба ВВО в понедельник.

Сообщается, что группа уже прибыла в Китай и приступила к тренировкам. В ходе учения военные отработают освобождение «заложников» в административных зданиях, автобусах и пассажирских самолетах, захваченных «террористами», поиск и уничтожение «взрывных устройств», десантирование с вертолетов и боевые стрельбы из стрелкового оружия.