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 Новые выборы президента пройдут в Боливии

Новые выборы президента пройдут в Боливии
5:47   11 Ноября 2019
Весь мир

Новые выборы президента пройдут в Боливии

Новые выборы президента пройдут в Боливии

Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес анонсировала проведение новых президентских выборов.

Ранее все высшее руководство страны вместе с президентом Эво Моралесом ушло в отставку,, в том числе спикер и первый вице-спикер. Аньес заявила, что высшая государственная власть переходит к ней.

Аньес сообщила телеканалу Unitel, что она будет в понедельник в Ла-Пасе, чтобы взять на себя ответственность согласно порядку передачи полномочий, с целью созыва новых выборов.

На данный момент оппозиционный вице-спикер Аньса находится в городе Тринидад, ожидая возобновления авиасообщения.

Президент Эво Моралес, перебранный на четвертый срок, на фоне массовых протестов в воскресенье назначил новые выборы, но после покинул свой пост.

Основной соперник Моралеса, Карлос Меса, а также ряд других оппозиционеров заявили, что Моралес не должен участвовать в новых выборах президента.

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Автор: Олег Королев
#боливия

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