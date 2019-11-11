Неизвестные с динамитом атаковали посольство Венесуэлы в Боливии
Венесуэльское посольство в боливийском Ла-Пасе подверглось нападению неизвестных. Об этом сообщила руководитель дипмиссии Крисбейле Гонсалес.
Венесуэльский дипломат рассказала, что укрытые щитами люди с динамитом и щитами напали на посольство. По ее словам, случился взрыв.
Гонсалес заверила, что сотрудники дипмиссии находятся в безопасности, однако их всех хотят убить.
«Помогите нам осудить это варварство», - заявила она.
Атака посольства произошло на фоне сообщений в социальных сетях с призывами к гражданам Венесуэлы, получившим убежище в Боливии, чтобы те заняли здание посольства.
Беспорядки, нападения на дома госслужащих, поджоги наблюдаются в Ла-Пасе после ухода всего руководства страны в отставку. Были разграблены дома бывшего президента Эво Моралеса и главы его администрации, сожжены десятки машин, сообщается о поджоге и разграблении одного из предприятий промышленности.