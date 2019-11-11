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 Зимы в центральной России не ожидается, сообщили в Гидрометцентре

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Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

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 Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах

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4:54   11 Ноября 2019
Весь мир

Неизвестные с динамитом атаковали посольство Венесуэлы в Боливии

Неизвестные с динамитом атаковали посольство Венесуэлы в Боливии

Венесуэльское посольство в боливийском Ла-Пасе подверглось нападению неизвестных. Об этом сообщила руководитель дипмиссии Крисбейле Гонсалес.

Венесуэльский дипломат рассказала, что укрытые щитами люди с динамитом и щитами напали на посольство. По ее словам, случился взрыв.

Гонсалес заверила, что сотрудники дипмиссии находятся в безопасности, однако их всех хотят убить.

«Помогите нам осудить это варварство», - заявила она.

Атака посольства произошло на фоне сообщений в социальных сетях с призывами к гражданам Венесуэлы, получившим убежище в Боливии, чтобы те заняли здание посольства.

Беспорядки, нападения на дома госслужащих, поджоги наблюдаются в Ла-Пасе после ухода всего руководства страны в отставку. Были разграблены дома бывшего президента Эво Моралеса и главы его администрации, сожжены десятки машин, сообщается о поджоге и разграблении одного из предприятий промышленности.

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Автор: Олег Королев
#боливия #эво моралес

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