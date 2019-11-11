Кита-белуху, игравшую с моряками, посчитали «российским шпионом»

Игравшего в группой южноафриканских фанатов регби в Арктике самца белуху приняли за «российского шпиона», пишет Independent.

В интернете появился видеоролик, главным героем которого является кит-белуха. На кадрах видно, как пассажир судна в Северном Ледовитом океане бросает мяч в воду, после чего животное его ловит и возвращает назад.

Некоторые западные исследователи посчитали, что белуха является «специально обученным российской армией китом» по прозвищу Хвалдимир.

Теорию поддержали зоологи Даррен Найш и Квад Финн. Они разделяют позицию, что кит был обучен некоторым трюкам, таким как принесение предметов в обмен на корм. При этом уточняется, что версия подтверждена.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что заподозренный норвежскими учеными в «шпионаже» в пользу России кит-белуха вернул туристке упавший в море смартфон.