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4:52   11 Ноября 2019
Россия

Первый опытный Ил-112В второй раз поднимется в небо в 2020 году

Первый опытный Ил-112В второй раз поднимется в небо в 2020 году

Второй полет первого опытного образца легкого транспортного самолета Ил-112В состоится в 2020 году, до этого момента машина будет отрабатывать руление и пробежки, рассказали в понедельник ТАСС в пресс-службе компании «Ильюшин».

Уточняется, что самолет поднимется в воздух после ввода в эксплуатацию аэродромного комплекса на заводе-изготовителе ВАСО.

Сейчас Ил-112В проходит доработку для продолжения летных испытаний, 8 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ее целью является, в частности, снижение массы самолета.

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Автор: Мария Милкевич
#ил-112в

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