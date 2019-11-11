Первый опытный Ил-112В второй раз поднимется в небо в 2020 году

Второй полет первого опытного образца легкого транспортного самолета Ил-112В состоится в 2020 году, до этого момента машина будет отрабатывать руление и пробежки, рассказали в понедельник ТАСС в пресс-службе компании «Ильюшин».

Уточняется, что самолет поднимется в воздух после ввода в эксплуатацию аэродромного комплекса на заводе-изготовителе ВАСО.

Сейчас Ил-112В проходит доработку для продолжения летных испытаний, 8 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ее целью является, в частности, снижение массы самолета.