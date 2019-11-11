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4:05   11 Ноября 2019
Весь мир

Крым останется российским, заявил депутат бундестага

Крым останется российским, заявил депутат бундестага

Введенные Евросоюзом санкции против России в связи с ситуацией вокруг Крыма не могут привести к изменению статуса полуострова. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен.

По словам парламентария, в нынешней ситуации можно говорить о том, что санкции не достигли своих целей: они не предотвратили так называемую «аннексию Донбасса». Фризен подчеркивает, что Крым однозначно остается российским, и это реальное положение дел.

Немецкий депутат отмечает, что основным получателем выгоды в ситуации с санкциями являются США.

Также он отметил, что Евросоюз придерживается стратегии гуманитарного и экономического сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией - так называемое «участие без признания». Фризен считает, что необходимо перенести данную стратегию на Крым, чтобы сотрудничать как в экономической сфере, так и в области гуманитарного обмена.

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Автор: Олег Королев
#крым #германия

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