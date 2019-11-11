Крым останется российским, заявил депутат бундестага

Введенные Евросоюзом санкции против России в связи с ситуацией вокруг Крыма не могут привести к изменению статуса полуострова. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен.

По словам парламентария, в нынешней ситуации можно говорить о том, что санкции не достигли своих целей: они не предотвратили так называемую «аннексию Донбасса». Фризен подчеркивает, что Крым однозначно остается российским, и это реальное положение дел.

Немецкий депутат отмечает, что основным получателем выгоды в ситуации с санкциями являются США.

Также он отметил, что Евросоюз придерживается стратегии гуманитарного и экономического сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией - так называемое «участие без признания». Фризен считает, что необходимо перенести данную стратегию на Крым, чтобы сотрудничать как в экономической сфере, так и в области гуманитарного обмена.