Зимы в центральной России не ожидается, сообщили в Гидрометцентре

Зимняя погода в центральной части РФ пока не ожидается, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в начале недели ожидается температура, которая будет превышать климатическую норму ноября на 9-10 градусов. К концу недели она будет превышать норму всего на пять градусов.

«То есть по отношении к климату сначала будет очень тепло, а потом просто тепло», - отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что до конца следующей недели климатической зимы не ожидается.

Также он уточнил, что зима в понятиях синоптических прогнозов означает устойчивый переход температуры ниже нуля, а также выпадение снега. Однако, таких явлений в ближайшие дни не ожидается.