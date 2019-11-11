Защита российского программиста Лисова надеется, что его не посадят в американскую тюрьму

Защита программиста Станислава Лисова, ранее в Нью-Йорке признавшего себя виновным в сговоре с целью совершения кибератаки, пытается добиться его освобождения, рассказал ТАСС адвокат россиянина Аркадий Бух.

По словам Буха, защита в ближайшие дни планирует предъявить суду письма и другие документы, свидетельствующие в пользу того, что Лисов не заслуживает тюремного заключения и является «хорошим человеком, который оступился раз в жизни».

Адвокат добавил, что в настоящее время судья не обязан приговаривать его подзащитного к какому-либо минимальному сроку заключения. Теоретически он может приговорить Лисова к тому сроку, который он уже отбыл, и тогда россиянин будет немедленно отпущен на свободу. Защита надеется, что так оно и будет.

Вынесение приговора намечено на 21 ноября. Обвинение на прошлой неделе ходатайствовало о том, чтобы Лисова приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Напомним, российский программист был арестован в Испании в январе 2017 года и через год экстрадирован в США, где его обвинили в создании вредоносной программы NeverQuest, предназначенной для хищения банковских данных и конфиденциальной информации.