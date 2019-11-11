Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк в эфире украинского телевидения заявил о готовности страны «защищаться от России».

По его словам, в ведомстве учитывают сценарий о нападении России и на случай этого есть отработанный ответ.

Загороднюк отметил, что Киев продолжает сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Он отметил, что НАТО поставляет в страну технику, оружие, а также помогает готовить бойцов ВСУ.

4 ноября украинские разработчики конструкторского бюро «Южное» представили сверхзвуковую противокорабельную ракету «Блискавка», предназначенную для «защиты от России». Отмечалось, что она может применяться для противодействия Черноморскому флоту РФ, а также российской флотилии в Азовском море. Подтверждений работоспособности прототипов ракет представлено не было.

Это не первый случай, когда украинские эксперты или военные выступают с такого рода заявлениями. Так, эксперт Валентин Бадрак заявлял о сопосбности Украины создать ракету, которая «может достать до Москвы».