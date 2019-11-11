Польский премьер подверг Макрона критике за его высказывание о «смерти мозга» НАТО

Польский премьер Матеуш Моравецкий в интервью британской газете Financial Times назвал главу Франции Эммануэля Макрона «безответственным» из-за его заявления о «смерти мозга» НАТО и неуверенности в том, что альянс действительно привержен коллективной обороне.

Ранее в интервью журналу Economist Макрон выразил мнение, что «НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга».

Моравецкий ответил на это высказывание словами, что НАТО — это «самый важный альянс в мире, защищающий свободу и мир», и сомнения французского лидера в том, могут ли его члены полагаться друг на друга, «опасны».

Он подчеркнул, что слова Макрона могут породить у союзников сомнения в том, будет ли Франция выполнять свои обязательства перед альянсом. По его словам, Париж уже выделяет на оборону менее 2 % от ВВП, чем демонстрирует «недостаточность взаимности со стороны ряда европейский союзников».