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2:38   11 Ноября 2019
Весь мир

Совершенный курдскими боевиками теракт в Ракке унес жизни восьмерых человек

Совершенный курдскими боевиками теракт в Ракке унес жизни восьмерых человек

Крупный теракт произошел на севере сирийской провинции Ракка, сообщает Минобороны Турции.

Инцидент произошел в городе Салук в воскресенье. В результате взрыва автомобиля погибли восемь человек, еще два десятка получили ранения.

Турецкие власти возложили ответственность за атаку на «Силы народной самообороны» и «Рабочей партии Курдистана», которых Анкара считает террористическими группировками.

Город Салук находится в зоне безопасности Турции на севере Сирии. Воскресный теракт - не первый на подконтрольной турецким войскам территории: так, 2 ноября в приграничном сирийском городе Телль-Абъяд прогремел взрыв, который унес жизни 14 человек.

9 октября Анкара начала военную операцию против курдских боевиков и ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) на севере Сирии. Турция дала курдским боевикам время на то, чтобы добровольно уйти из зоны боевых действий.

Операция продлилась до 22 октября, когда Москва и Анкара заключили меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне операции.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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