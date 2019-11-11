Ракеты «Союз-2» и «Ангара» сделают российский военный космос независимым

Российский военный космос станет полностью независимым благодаря ракетам-носителям «Союз-2» и «Ангара», сообщает в понедельник Минобороны РФ.

Эти ракетные комплексы смогут обеспечить запуск всех оборонных космических аппаратов с территории России.

В 2019 году на космодроме «Плесецк» завершилась реконструкция второго стартового комплекса для ракеты «Союз-2» среднего класса. В Минобороны отметили, что «Ангара» вместе с «Союзом-2» разных модификаций создана на современной отечественной элементной базе, их задача — «обеспечить поддержание орбитальной группировки в ближайшие десятилетия».