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2:44   11 Ноября 2019
Россия

Ракеты «Союз-2» и «Ангара» сделают российский военный космос независимым

Ракеты «Союз-2» и «Ангара» сделают российский военный космос независимым

Российский военный космос станет полностью независимым благодаря ракетам-носителям «Союз-2» и «Ангара», сообщает в понедельник Минобороны РФ.

Эти ракетные комплексы смогут обеспечить запуск всех оборонных космических аппаратов с территории России.

В 2019 году на космодроме «Плесецк» завершилась реконструкция второго стартового комплекса для ракеты «Союз-2» среднего класса. В Минобороны отметили, что «Ангара» вместе с «Союзом-2» разных модификаций создана на современной отечественной элементной базе, их задача — «обеспечить поддержание орбитальной группировки в ближайшие десятилетия».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #космос

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