Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что поддерживающие строительство «Северного потока-2» страны Евросоюза фактически оплачивают «новые вооружения для российской армии».

В интервью британской газеты Financial Times он отметил, что «многие люди говорят», что на европейские деньги Россия закупает новые вооружения. Он отметил, что разочарован тем фактом, что газопровод получает заметную поддержку со стороны ключевых членов ЕС.

Моравецкий также раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который в интервью журналу The Economist констатировал, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Французский лидер выражал сомнение в том, что все страны-члены альянса привержены статье о принципе коллективной обороны.

Он отметил, что сомнения Макрона могут заставить других союзников задуматься о том, что Франция может сомневаться в вопросе соблюдения данного принципа. Польский премьер также раскритиковал Макрона за его стремление вести диалог с Россией.