Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах

Российский телеведущий Владимир Соловьев жестко отозвался в Telegram о главе офиса украинского лидера Андрее Богдане после его слов о роли украинцев в «поднятии всего мира».

Ранее Богдан сказал, что до 1917 года население Украины составляло 70 миллионов человек, но потом они переехали в Канаду, США, Бразилию, Аргентину и Польшу, «подняв» таким образом весь мир. Глава администрации Зеленского добавил, что все эти страны в дальнейшем стали аграрными, и теперь тот факт, что «украинцы владеют у них землей», является их гордостью.