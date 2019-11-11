Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ракеты «Союз-2» и «Ангара» сделают российский военный космос независимым

Ракеты «Союз-2» и «Ангара» сделают российский военный космос независимым

 Минпросвещения передает, что число сирот в детдомах снизилось почти вдвое с 2015 года

Минпросвещения передает, что число сирот в детдомах снизилось почти вдвое с 2015 года
Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах

Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах

 Лавров проведет переговоры с руководством Армении в Ереване

Лавров проведет переговоры с руководством Армении в Ереване
Совершенный курдскими боевиками теракт в Ракке унес жизни восьмерых человек

Совершенный курдскими боевиками теракт в Ракке унес жизни восьмерых человек

 Польский премьер раскритиковал Евросоюз за поддержку «Северного потока - 2»

Польский премьер раскритиковал Евросоюз за поддержку «Северного потока - 2»
Ракеты «Союз-2» и «Ангара» сделают российский военный космос независимым

Ракеты «Союз-2» и «Ангара» сделают российский военный космос независимым

 Минпросвещения передает, что число сирот в детдомах снизилось почти вдвое с 2015 года

Минпросвещения передает, что число сирот в детдомах снизилось почти вдвое с 2015 года
Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах

Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах

 Лавров проведет переговоры с руководством Армении в Ереване

Лавров проведет переговоры с руководством Армении в Ереване
Совершенный курдскими боевиками теракт в Ракке унес жизни восьмерых человек

Совершенный курдскими боевиками теракт в Ракке унес жизни восьмерых человек

 Польский премьер раскритиковал Евросоюз за поддержку «Северного потока - 2»

Польский премьер раскритиковал Евросоюз за поддержку «Северного потока - 2»
1:48   11 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах

Соловьев жестко прокомментировал заявление главы офиса Зеленского об украинцах

Российский телеведущий Владимир Соловьев жестко отозвался в Telegram о главе офиса украинского лидера Андрее Богдане после его слов о роли украинцев в «поднятии всего мира».

Ранее Богдан сказал, что до 1917 года население Украины составляло 70 миллионов человек, но потом они переехали в Канаду, США, Бразилию, Аргентину и Польшу, «подняв» таким образом весь мир. Глава администрации Зеленского добавил, что все эти страны в дальнейшем стали аграрными, и теперь тот факт, что «украинцы владеют у них землей», является их гордостью.

«Тяжело больной гражданин этот Богдан», — так прокомментировал Соловьев цитату главы офиса украинского президента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#украина #соловьев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...