Российские военные инспекторы выполнят наблюдательный полет над Грецией

Россия на текущей неделе в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над Грецией. Об этом сообщает газета МО РФ «Красная звезда».

Глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что группа инспекторов от РФ планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой республики. Дальность полета составит 1010 километров. Воздушное судно взлетит с аэропорта Анхиалос.

Отмечается, что полет, который пройдет с 11 по 15 ноября, будет выполнен в рамках согласованного маршрута. Иностранные специалисты проконтролируют порядок наблюдения.

В свою очередь 12 ноября российская группа инспекторов планирует посетить военный объект ВС Норвегии.

Ожидается, что представители США и Украины проведут полет над территорией РФ с 9 по 14 сентября.

Греция является страной-участницей НАТО с 1952 года.