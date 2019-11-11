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Пять итальянских военных пострадали при взрыве в Ираке

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1:02   11 Ноября 2019
Весь мир

Пять итальянских военных пострадали при взрыве в Ираке

Пять итальянских военных пострадали при взрыве в Ираке

Пятеро итальянских военных получили ранения в результате срабатывания самодельной бомбы в Ираке. Об этом сообщает Rainews24 со ссылкой на Минобороны Италии.

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел во время проезда конвоя коалиции по одной из дорог Курдского автономного района Ирака.

Состояние трех из них оценивается как тяжелое. Угрозы их жизням нет.

Минобороны Италии отмечает, что не была направлена конкретно против итальянского военного контингента, который размещен в Ираке в рамках международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

С начала октября в Ираке не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, коррупции и безработицы. Почти везде они сопровождаются беспорядками и насилием. Протестующие требуют отставки правительства. По последним данным, число жертв протестов достигло 319.

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Автор: Олег Королев
#ирак #теракт

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