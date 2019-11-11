Лавров проведет переговоры с руководством Армении в Ереване

Глава российского МИД Сергей Лавров встретится в Армении с главой республики Арменом Саркисяном, премьер-министром страны Николом Пашиняном и своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

В министерстве рассказали, что политики обсудят все аспекты двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных форумах. Также стороны обменяются мнениями по международной и региональной проблематике, в частности, перспективах урегулирования в Нагорном Карабахе.

В ходе визита запланировано подписание плана консультаций между внешнеполитическими ведомствами России и Армении на 2020–2021 годы.