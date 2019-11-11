Украина вновь прекратит закупки электроэнергии у России, заявил Ляшко

Киев принял политическое решение о прекращении закупок электричества у Москвы. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины, глава Радикальной партии Олег Ляшко.

На своей странице в Facebook он написал, что вскоре будет известно, как оно будет реализовано на практике - через закон, постановление правительства или другим способом.

Политик отмечает, что из-за «российской экспансии» на энергетический рынок Украины страна якобы «потеряла» миллиарды гривен.

Власти Украины приняли решение о прекращении закупок электроэнергии из России в 2015 году. Импорт был возобновлен в сентябре текущего года. За два месяца Киев импортировал из РФ и Белоруссии около 586 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

С 1 июля государство перестало быть единственным покупателем и продавцом электричества, а цены стали независимыми от Киева.