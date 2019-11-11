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Минпросвещения передает, что число сирот в детдомах снизилось почти вдвое с 2015 года

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0:52   11 Ноября 2019
Россия

Минпросвещения передает, что число сирот в детдомах снизилось почти вдвое с 2015 года

Минпросвещения передает, что число сирот в детдомах снизилось почти вдвое с 2015 года

Количество детей-сирот, воспитываемых в детских домах РФ, с 2015 по 2019 год снизилось почти в два раза, рассказали ТАСС в Минпросвещения России.

«За период с 2015 года число детей-сирот, которые воспитывались в детских домах, сократилось на 46 % — с 87,2 тыс. в 2015 году до 47,1 тыс. [на начало 2019 года]. Количество детских домов сократилось на 20 %», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В Минпросвещения сообщили еще об одной положительной тенденции: за прошедший год в приемные семьи взято на 9,2 % больше детей-сирот, чем обнаружено.

Второй понедельник ноября является Всемирным днем сирот. Он проводится с целью привлечь внимание общества к этой важной проблеме.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #общество #сироты

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