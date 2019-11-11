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0:27   11 Ноября 2019
Весь мир

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Боливийский президент Эво Моралес объявил о своей отставке.

Ранее Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране.

Газета Pagina 7 со ссылкой на источники в ВВС Аргентины сообщают, что самолет экс-президента запросил план полета через территорию Аргентины. Издание отмечает, что борт Моралеса уже вылетел из международного аэропорта Эль-Альто.

Протесты в Боливии впыхнули 20 октября и продолжаются по текущий момент. В трех крупнейших городах (Санта-Крус, Кочабамба и Сукре) к протестующим присоединилась полиция. При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди них нет. Власти пообещали не вводить войска в данные населенные пункты.

Беспорядки начались после того, как были озвучены результаты подсчета голосов на выборах президента Боливии. По данным Высшего избирательного суда , победу в первом туре одержал Моралес. Однако, его соперник Карлос Меса не признал результаты. По его словам, за массовыми протестами стоят правые силы, которые недовольны переизбранием. Также он заявил, что произошедшее является попыткой переворота.

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Автор: Олег Королев
#отставка #боливия #эво моралес

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