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Лавров проведет переговоры с руководством Армении в Ереване

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 Правительство Судана одобрило план по восстановлению экономики страны

Правительство Судана одобрило план по восстановлению экономики страны
0:35   11 Ноября 2019
Весь мир

Правительство Судана одобрило план по восстановлению экономики страны

Правительство Судана одобрило план по восстановлению экономики страны

Правительство Судана одобрило трехэтапный план восстановления экономики страны, рассказал министр финансов Ибрагим Эльбадави на заседании Форума международных партнеров Судана (SIPF) в Хартуме.

По информации ZanzibarLeo, министр подчеркнул, что правительство намерено сбалансировать экономическую ситуацию, реструктуризировать бюджет, вернуть мир и стабильность, организовать рабочие места для молодежи и включить экономику Судана в мировую экономику.

Координатор-резидент ООН по гуманитарным вопросам в Судане Гви-Йоп Сон сообщил в связи с этим, что мировое сообщество готово поддержать Судан по любым вопросам.

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Автор: Мария Милкевич
#судан

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