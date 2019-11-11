Правительство Судана одобрило план по восстановлению экономики страны

Правительство Судана одобрило трехэтапный план восстановления экономики страны, рассказал министр финансов Ибрагим Эльбадави на заседании Форума международных партнеров Судана (SIPF) в Хартуме.

По информации ZanzibarLeo, министр подчеркнул, что правительство намерено сбалансировать экономическую ситуацию, реструктуризировать бюджет, вернуть мир и стабильность, организовать рабочие места для молодежи и включить экономику Судана в мировую экономику.

Координатор-резидент ООН по гуманитарным вопросам в Судане Гви-Йоп Сон сообщил в связи с этим, что мировое сообщество готово поддержать Судан по любым вопросам.