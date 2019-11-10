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США привезли в Сирию новейшую военную технику, чтобы продолжить кражу чужой нефти

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Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

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 Госдума сомневается в полной ликвидации террористов ИГ* в Афганистане

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Обширный лесной пожар разгорелся в горах Абхазии

Обширный лесной пожар разгорелся в горах Абхазии

 Пострадавший на львовском ток-шоу журналист Коцаба назвал Украину дубинкой в руках США

Пострадавший на львовском ток-шоу журналист Коцаба назвал Украину дубинкой в руках США
США привезли в Сирию новейшую военную технику, чтобы продолжить кражу чужой нефти

США привезли в Сирию новейшую военную технику, чтобы продолжить кражу чужой нефти

 Восемь мирных граждан стали жертвами теракта курдских боевиков на севере Сирии

Восемь мирных граждан стали жертвами теракта курдских боевиков на севере Сирии
23:58   10 Ноября 2019
Сирия

США привезли в Сирию новейшую военную технику, чтобы продолжить кражу чужой нефти

США привезли в Сирию новейшую военную технику, чтобы продолжить кражу чужой нефти

США доставили в Сирию современное оружие и спецтехнику, чтобы продолжить грабеж сирийской нефти в провинции Дейр-эз-Зор, пишет Федеральное агентство новостей.

Вашингтон планирует и дальше держать под своим контролем газоперерабатывающий завод «Коноко» на востоке Сирии.

Информагентство «Красная Весна» сообщает, что в числе прочего в республику были привезены новейшие радары для слежения за авиацией.

Ранее Минобороны РФ предъявило фотоснимки, на которых видно, как под охраной американских военных и сотрудников ЧВК из восточной Сирии за границу движутся колонны грузовиков с нефтью.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на вырученные от контрабанды средства Вашингтон поддерживает курдских боевиков.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #курды #нефть

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