США доставили в Сирию современное оружие и спецтехнику, чтобы продолжить грабеж сирийской нефти в провинции Дейр-эз-Зор, пишет Федеральное агентство новостей.

Вашингтон планирует и дальше держать под своим контролем газоперерабатывающий завод «Коноко» на востоке Сирии.

Информагентство «Красная Весна» сообщает, что в числе прочего в республику были привезены новейшие радары для слежения за авиацией.

Ранее Минобороны РФ предъявило фотоснимки, на которых видно, как под охраной американских военных и сотрудников ЧВК из восточной Сирии за границу движутся колонны грузовиков с нефтью.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на вырученные от контрабанды средства Вашингтон поддерживает курдских боевиков.