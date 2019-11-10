Восемь мирных граждан стали жертвами теракта курдских боевиков на севере Сирии

Курдские радикалы взорвали автомобиль в сирийском городе Тель-Абъяд, в результате теракта погибли 8 мирных граждан, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук.

До данным Минобороны Турции, в районе поселения Сулук к югу от подконтрольного турецким войскам Тель-Абьяда раздался взрыв самодельной бомбы. Устройство было заложено в автомобиле, припаркованном в жилом квартале. В результате погибло восемь мирных жителей, Помимо восьми погибших более двух десятков человек были ранены. Известно, что ранее в Тель-Абьяде находились боевики «Демократических сил Сирии» (SDF), создавшие в городе собственную самопровозглашенную администрацию. Турция в ходе спецоперации «Источник мира» выбила курдские банды из города.

«Демократические силы Сирии» также сообщили о своих потерях за прошедшие сутки, по информации портала ANHA, в стычках с протурецкими союзными силами на севере республики убиты 14 боевиков.

По сообщению местного источника в Twitter (@DaveEubankFBR), в районе поселка Тель-Тамр турецкий беспилотник атаковал укрытия курдских радикалов, четверо из них получили ранения.